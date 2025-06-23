Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турсунов назвал теннисистку, которая похожа на Медведева по стилю игры

Турсунов назвал теннисистку, которая похожа на Медведева по стилю игры
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о стиле игры хорватской теннисистки Донны Векич. Он сравнил 22-ю ракетку мира с россиянином Даниилом Медведевым.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
Донна Векич
22
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Смотрю матч Векич — Шнайдер и никак не могу отделаться от мысли, что Векич — женская версия Медведева на минималках. Вроде бы не гламурно и прижимисто, но всё залетает в корт в нужные моменты. Хорошо играет ситуативно, цепкая, бывалая. Шерхан в юбке», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

В матче первого круга турнира в Бад-Хомбурге Векич в двух сетах обыграла россиянку Диану Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Материалы по теме
Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android