Турсунов назвал теннисистку, которая похожа на Медведева по стилю игры
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о стиле игры хорватской теннисистки Донны Векич. Он сравнил 22-ю ракетку мира с россиянином Даниилом Медведевым.
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 15:00 МСК
22
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
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|3
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|3
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Смотрю матч Векич — Шнайдер и никак не могу отделаться от мысли, что Векич — женская версия Медведева на минималках. Вроде бы не гламурно и прижимисто, но всё залетает в корт в нужные моменты. Хорошо играет ситуативно, цепкая, бывалая. Шерхан в юбке», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.
В матче первого круга турнира в Бад-Хомбурге Векич в двух сетах обыграла россиянку Диану Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
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