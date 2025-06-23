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Стала известна сетка женской квалификации Уимблдона, где сыграют семь россиянок

Стала известна сетка женской квалификации Уимблдона, где сыграют семь россиянок
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Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2025 среди женщин. В сетке соревнований заявлены семь российских теннисисток — Анастасия Захарова (четвёртая сеяная), Эрика Андреева (11), Екатерина Макарова, Елена Приданкина, Алина Чараева, Оксана Селехметьева и Алина Корнеева.

Теннис. Квалификация Уимблдона-2025. Женщины. Первый круг (частично):

  • Анастасия Захарова (Россия) — Лизетт Кабрера (Австралия);
  • Ана Богдан (Румыния) — Екатерина Макарова (Россия);
  • Елена Приданкина (Россия) — Присцилла Хон (Австралия);
  • Алина Чараева (Россия) — Мона Бартель (Германия);
  • Эрика Андреева (Россия) — Селена Яничиевич (Франция);
  • Оксана Селехметьева (Россия) — Юрико Миядзаки (Великобритания);
  • Ребека Масарова (Швейцария) — Алина Корнеева (Россия).
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