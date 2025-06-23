Стала известна сетка женской квалификации Уимблдона, где сыграют семь россиянок

Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2025 среди женщин. В сетке соревнований заявлены семь российских теннисисток — Анастасия Захарова (четвёртая сеяная), Эрика Андреева (11), Екатерина Макарова, Елена Приданкина, Алина Чараева, Оксана Селехметьева и Алина Корнеева.

Теннис. Квалификация Уимблдона-2025. Женщины. Первый круг (частично):

Анастасия Захарова (Россия) — Лизетт Кабрера (Австралия);

— Лизетт Кабрера (Австралия); Ана Богдан (Румыния) — Екатерина Макарова (Россия);

Елена Приданкина (Россия) — Присцилла Хон (Австралия);

— Присцилла Хон (Австралия); Алина Чараева (Россия) — Мона Бартель (Германия);

— Мона Бартель (Германия); Эрика Андреева (Россия) — Селена Яничиевич (Франция);

— Селена Яничиевич (Франция); Оксана Селехметьева (Россия) — Юрико Миядзаки (Великобритания);

— Юрико Миядзаки (Великобритания); Ребека Масарова (Швейцария) — Алина Корнеева (Россия).