Стала известна сетка женской квалификации Уимблдона, где сыграют семь россиянок
Состоялась жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2025 среди женщин. В сетке соревнований заявлены семь российских теннисисток — Анастасия Захарова (четвёртая сеяная), Эрика Андреева (11), Екатерина Макарова, Елена Приданкина, Алина Чараева, Оксана Селехметьева и Алина Корнеева.
Теннис. Квалификация Уимблдона-2025. Женщины. Первый круг (частично):
- Анастасия Захарова (Россия) — Лизетт Кабрера (Австралия);
- Ана Богдан (Румыния) — Екатерина Макарова (Россия);
- Елена Приданкина (Россия) — Присцилла Хон (Австралия);
- Алина Чараева (Россия) — Мона Бартель (Германия);
- Эрика Андреева (Россия) — Селена Яничиевич (Франция);
- Оксана Селехметьева (Россия) — Юрико Миядзаки (Великобритания);
- Ребека Масарова (Швейцария) — Алина Корнеева (Россия).
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