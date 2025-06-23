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Кирьос — о Бублике: за ним весело наблюдать, благодарен ему за это удовольствие

Кирьос — о Бублике: за ним весело наблюдать, благодарен ему за это удовольствие
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на сравнение в социальных сетях с представителем Казахстана Александром Бубликом.

«Бублик на пике – это то, как нам рисовали возможный пик Кирьоса. Уверен, что в третьем круге Уимблдона он обыграет сеяного из топ-8, если не попадёт на Янника Синнера или Карлоса Алькараса», — написал пользователь в социальной сети X.

«Это интересный подход. Но, опять же, конечно, мы не можем просто оценить то, как два парня поступают так, как им хочется. За Бубликом весело наблюдать, и я благодарен ему за это удовольствие, и каков результат. Продолжай, Бублик», — ответил Кирьос.

Напомним, Александр Бублик стал чемпионом на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за титул он в двух сетах одолел россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

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