Алибек Качмазов проиграл на старте квалификации Уимблдона-2025
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183-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов не смог выйти во второй круг квалификации Уимблдона-2025. На старте он проиграл 152-й ракетке мира из Аргентины Марко Трунгеллити со счётом 6:2, 3:6, 3:6.
Уимблдон — квалификация (м). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 16:15 МСК
152
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
Окончен
2 : 1
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|3
|3
183
Алибек Качмазов
А. Качмазов
В рамках встречи Качмазов восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Трунгеллити семь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Далее Марко Трунгеллити встретится с победителем матча Жайме Фария (Португалия) — Жомбор Пирош (Венгрия).
Матчи основной сетки Уимблдона-2025 стартуют 30 июня и завершатся 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.
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