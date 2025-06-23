Алибек Качмазов проиграл на старте квалификации Уимблдона-2025

183-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов не смог выйти во второй круг квалификации Уимблдона-2025. На старте он проиграл 152-й ракетке мира из Аргентины Марко Трунгеллити со счётом 6:2, 3:6, 3:6.

В рамках встречи Качмазов восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Трунгеллити семь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Далее Марко Трунгеллити встретится с победителем матча Жайме Фария (Португалия) — Жомбор Пирош (Венгрия).

Матчи основной сетки Уимблдона-2025 стартуют 30 июня и завершатся 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.