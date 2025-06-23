Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Истбурне, обыграв Мари Боузкову
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69-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). На старте соревнований она обыграла 47-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову со счётом 6:4, 2:6, 6:3.
Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 15:45 МСК
69
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
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|6
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|6
|3
47
Мари Боузкова
М. Боузкова
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Боузковой четыре эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Далее Анна Блинкова встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Австралия) — Лулу Сун (Новая Зеландия).
Комментарии
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