Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге
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43-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она уступила Катержине Синяковой из Чехии (78-я в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 5:7.
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 16:20 МСК
43
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
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78
Катержина Синякова
К. Синякова
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синяковой четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Далее Катержина Синякова встретится с первой сеяной — Джессикой Пегулой из США.
Комментарии
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