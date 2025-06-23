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Вероника Кудерметова — Катержина Синякова, результат матча 23 июня, счёт 0:2, первый круг WTA-500 в Бад-Хомбурге

Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге
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43-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она уступила Катержине Синяковой из Чехии (78-я в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 16:20 МСК
Вероника Кудерметова
43
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Катержина Синякова
78
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синяковой четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Катержина Синякова встретится с первой сеяной — Джессикой Пегулой из США.

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