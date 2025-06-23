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Павел Котов — Николас Харри, результат матча 23 июня, счёт 0:2, первый круг квалификации Уимблдона-2025

Котов не смог выйти во второй круг квалификации Уимблдона-2025, уступив Харри
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214-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг квалификации Уимблдона-2025. В первом круге он проиграл 145-й ракетке мира чилийцу Николасу Харри со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Уимблдон — квалификация (м). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 17:20 МСК
Павел Котов
214
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Николас Харри
145
Чили
Николас Харри
Н. Харри

В рамках встречи Котов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Харри 11 эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных

Ранее в первом круге квалификации проиграл россиянин Алибек Качмазов. Он уступил Марко Трунгеллити со счётом 6:2, 3:6, 3:6.

Матчи основной сетки Уимблдона-2025 стартуют 30 июня и завершатся 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

Календарь квалификации Уимблдона-2025 (м)
Сетка квалификации Уимблдона-2025 (м)
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