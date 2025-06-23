Наоми Осака обыграла Ольгу Данилович в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она одолела 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Осака 16 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Данилович 10 эйсов, девять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Наоми Осака встретится с американкой Эммой Наварро.