Наоми Осака обыграла Ольгу Данилович в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она одолела 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
56
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
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|6 4
39
Ольга Данилович
О. Данилович
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Осака 16 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Данилович 10 эйсов, девять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Далее Наоми Осака встретится с американкой Эммой Наварро.
Комментарии
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