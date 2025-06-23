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Виктория Азаренко — Лаура Зигемунд, результат матча 23 июня, счёт 2:0, первый круг WTA-500 в Бад-Хомбурге

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, где сыграет со Швёнтек
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Победительница двух турниров «Большого шлема», 105-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла Лауру Зигемунд из Германии (103-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 18:35 МСК
Виктория Азаренко
105
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лаура Зигемунд
103
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Азаренко пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зигемунд один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Виктория Азаренко встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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