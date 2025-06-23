Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, где сыграет со Швёнтек
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Победительница двух турниров «Большого шлема», 105-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла Лауру Зигемунд из Германии (103-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 18:35 МСК
105
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
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|2
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|6
|
|2
103
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Азаренко пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зигемунд один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Далее Виктория Азаренко встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.
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