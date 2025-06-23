Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, где сыграет со Швёнтек

Победительница двух турниров «Большого шлема», 105-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На старте соревнований она обыграла Лауру Зигемунд из Германии (103-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Азаренко пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зигемунд один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Виктория Азаренко встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.