Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Лулу Сун, результат матча 23 июня, счёт 1:2, первый круг WTA-250 в Истбурне

Дарья Касаткина проиграла Лулу Сун на старте турнира WTA-250 в Истбурне
Комментарии

16-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). На старте соревнований она проиграла Лулу Сун из Новой Зеландии (46-я в рейтинге) со счётом 7:5, 2:6, 3:6.

Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
16
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		2 6
         
Лулу Сун
46
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Касаткина три раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Сун четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Во втором круге соревнований Лулу Сун встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Сетка турнира в Бад-Хомбурге
Материалы по теме
Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, где сыграет со Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android