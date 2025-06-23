Дарья Касаткина проиграла Лулу Сун на старте турнира WTA-250 в Истбурне
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16-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). На старте соревнований она проиграла Лулу Сун из Новой Зеландии (46-я в рейтинге) со счётом 7:5, 2:6, 3:6.
Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 18:00 МСК
16
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
46
Лулу Сун
Л. Сун
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Касаткина три раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Сун четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
Во втором круге соревнований Лулу Сун встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой.
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