Дарья Касаткина проиграла Лулу Сун на старте турнира WTA-250 в Истбурне

16-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). На старте соревнований она проиграла Лулу Сун из Новой Зеландии (46-я в рейтинге) со счётом 7:5, 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Касаткина три раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Сун четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Во втором круге соревнований Лулу Сун встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой.