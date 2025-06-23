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Янник Синнер и Арина Соболенко провели совместную тренировку на Уимблдоне

Янник Синнер и Арина Соболенко провели совместную тренировку на Уимблдоне
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко провели совместную тренировку на Уимблдоне. Теннисисты устроили челлендж «кто первый попадет в тубу для мячей». Победу в челлендже одержала представительница Беларуси.

Матчи основной сетки на Уимблдоне-2025 стартуют с 30 июня. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы. В мужском одиночном разряде чемпионом является испанец Карлос Алькарас. Янник Синнер в 2024 году дошёл до 1/4 финала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву (7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6).

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