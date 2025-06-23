Майя Джойнт обыграла Онс Жабер на старте турнира WTA-250 в Истбурне
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51-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). На старте соревнований она обыграла Онс Жабер из Туниса (59-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:2.
Истбурн (ж). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 20:25 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
59
Онс Жабер
О. Жабер
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Джойнт один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Жабер ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований Майя Джойнт встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Энн Ли (США).
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