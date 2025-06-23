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«Я собиралась сказать «да». Радукану — о решении сыграть в миксте с Алькарасом на US Open

«Я собиралась сказать «да». Радукану — о решении сыграть в миксте с Алькарасом на US Open
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Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как приняла решение выступить с испанцем Карлосом Алькарасом в миксте на US Open — 2025.

«Конечно, я должна была посоветоваться со своей командой, хотят ли они, чтобы я играла в паре. Когда он [Алькарас] спросил меня, я собиралась сказать «да», но мне просто нужно было уладить формальности, узнать у своего тренера, не собиралась принимать решение просто так», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Ранее стало известно, что Алькарас и Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета станут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта «больше-меньше». При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.

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