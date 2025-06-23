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Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 23 июня

Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 23 июня
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Сегодня, 23 июня, стартовал травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. Первый круг. Результаты 23 июня:

  • Зизу Бергс (Бельгия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 7:6 (10:8), 0:6, 3:6;
  • Даниэль Эванс (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4;
  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 2:6, 4:6;
  • Чун Син Цен (Тайвань) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:7 (6:8), 2:6.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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