Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 23 июня

Сегодня, 23 июня, стартовал травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. Первый круг. Результаты 23 июня:

Зизу Бергс (Бельгия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 7:6 (10:8), 0:6, 3:6;

Даниэль Эванс (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 2:6, 4:6;

Чун Син Цен (Тайвань) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:7 (6:8), 2:6.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.