Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 23 июня

Сегодня, 23 июня, стартовал травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Первый круг. Результаты 23 июня:

Лючия Бронцетти (Италия) — Александра Эала (Филиппины) — 0:6, 1:6;

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7);

Анна Блинкова (Россия) — Мари Боузкова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:3;

Дарья Касаткина (Австралия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 5:7, 6:2, 3:6;

Майя Джойнт (Австралия) — Онс Жабер (Тунис) — 7:5, 6:2.

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.