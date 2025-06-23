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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты игрового дня 23 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты игрового дня 23 июня
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Сегодня, 23 июня, продолжился травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Первый круг. Результаты 23 июня:

  • Екатерина Александрова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:1, 6:2;
  • Донна Векич (Хорватия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:3;
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:7 (4:7), 5:7;
  • Наоми Осака (Япония) — Ольга Данилович (Сербия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4);
  • Виктория Азаренко (Беларусь) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:2.

Отметим, россиянка Людмила Самсонова снялась с турнира в Бад-Хомбурге. В основной сетке соревнований её заменила соотечественница Вероника Кудерметова.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Сетка турнира в Бад-Хомбурге
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