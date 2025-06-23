«Блестящий приём легенды». Новак Джокович посетил базу команды Формулы-1 «Макларен»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил базу команды Формулы-1 «Макларен» и встретился с генеральным директором коллектива Заком Брауном.

Фото: Из личного архива Зака Брауна

«Блестящий приём легенды тенниса Новака Джоковича в технологическом центре «Макларена» – отличная беседа о том, что нужно для того, чтобы стать чемпионом, и как оставаться сосредоточенным и стойким под давлением. Удачи на Уимблдоне!» — написал Браун в социальной сети Х (ранее Twitter).

Новак подарил «Макларену» свою ракетку, а взамен получил шлем пилота команды Ландо Норриса.

Джокович прибыл в Великобританию 22 июня для подготовки к Уимблдону-2025, который начнётся 30 июня.