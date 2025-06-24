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Радукану — об Алькарасе: мы все ценим связи, которые создали, когда были моложе

Радукану — об Алькарасе: мы все ценим связи, которые создали, когда были моложе
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Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о взаимоотношениях с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«У нас всё ещё хорошие отношения. Понятно, что он превзошёл меня, но приятно видеть, что это всё ещё так. Я думаю, что мы все ценим те связи, которые создали, когда были моложе, потому что, когда вы становитесь более известными или более успешными, то понимаете, что хотите снова поговорить с людьми, которых знаете с детства, чувствуете, что там есть настоящая связь: друзья, которых вы давно знаете, значат для тебя больше», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Ранее стало известно, что Алькарас и Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа

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