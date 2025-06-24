«Просто у меня был выходной». Радукану — о присутствии на матче Алькараса в Лондоне

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё присутствие на матче испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«Я увидела несколько действительно крутых ударов и подумала: «Да, давай сохраним что-нибудь из этого!» У него есть много-много волшебства, которое он может привнести в Нью-Йорк. Но просто в субботу у меня был выходной, и я была со своими друзьями, и мы подумали: «Давай сходим в Queen's и посмотрим теннис», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Ранее стало известно, что Алькарас и Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа.