«Думаю, что у меня есть потенциал». Осака — о выходе во второй круг в Бад-Хомбурге

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

«Это моя первая победа на траве в этом году, так что я очень рада. Думаю, что у меня есть потенциал [на траве], но все остальные тоже очень хороши. Никогда не могу воспринимать победы как нечто само собой разумеющееся. Просто очень рада, что выиграла сегодня», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Во втором круге соревнований в Бад-Хомбурге Наоми Осака встретится с американкой Эммой Наварро (10-я в рейтинге WTA).