«Думаю, что у меня есть потенциал». Осака — о выходе во второй круг в Бад-Хомбурге
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
56
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
39
Ольга Данилович
О. Данилович
«Это моя первая победа на траве в этом году, так что я очень рада. Думаю, что у меня есть потенциал [на траве], но все остальные тоже очень хороши. Никогда не могу воспринимать победы как нечто само собой разумеющееся. Просто очень рада, что выиграла сегодня», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.
Во втором круге соревнований в Бад-Хомбурге Наоми Осака встретится с американкой Эммой Наварро (10-я в рейтинге WTA).
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