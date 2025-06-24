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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 24 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 24 июня
Джессика Пегула
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Сегодня, 24 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня, в рамках которого пройдут матчи первого и второго круга соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Первый и второй круг. Расписание 24 июня (время московское):

Первый круг:
12:30. Эшлин Крюгер (США, LL) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Второй круг:
12:30. Лейла Фернандес (Канада) — Жасмин Паолини (Италия, 2);
14:00. Джессика Пегула (США, 1) — Катержина Синякова (Чехия, Q);
17:00. Виктория Азаренко (Беларусь, Q) — Ига Швёнтек (Польша, 4);
18:30. Наоми Осака (Япония, WC) — Эмма Наварро (США, 5).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

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