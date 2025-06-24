Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 24 июня
Сегодня, 24 июня, стартует травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Первый круг. Расписание 24 июня (время московское):
- 13:00. Хэрриет Дарт (Великобритания) — Барбора Крейчикова (Чехия).
- 13:00. Софья Кенин (США) — Кимберли Биррелл (Австралия).
- 13:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Камилла Рахимова (Россия).
- 14:30. Энн Ли (США) — Эмма Радукану (Великобритания).
- 14:30. Магда Линетт (Польша) — Даяна Ястремская (Украина).
- 16:30. Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия).
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