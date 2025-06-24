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Радукану отреагировала на предположение фанатов, что она и Алькарас созданы друг для друга

Радукану отреагировала на предположение фанатов, что она и Алькарас созданы друг для друга
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Чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что с юмором относится к мнению в социальных сетях о том, что она и пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас должны стать парой.

— В соцсетях есть пародийные аккаунты, которые предполагают, что вы с Карлосом созданы друг для друга.
— Я рада, что в Интернете весело, и мы обеспечиваем развлечение для всех, — сказала Радукану в эфире BBC.

Ранее стало известно, что Алькарас и Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа.

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