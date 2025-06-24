Радукану высказалась о том, что её сталкер пытался купить билеты на Уимблдон-2025

Чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала работу организаторов Уимблдона над безопасностью.

Ранее появилась информация, что сталкер, преследовавший Радукану в начале года в Дубае (ОАЭ) подал заявку на приобретение билетов на Уимблдон-2025. Ему отказали.

«Уимблдон и все остальные проделали потрясающую работу. Меня уведомили об этом, полиция связалась со мной и сказала, что всё в порядке. Я знаю, что я не первая спортсменка, которая через это прошла, и, вероятно, не последняя.

У меня гораздо больше защиты — особенно здесь, в Великобритании, где много людей и больше зрителей. Я чувствую разницу, и это меня успокаивает и заставляет чувствовать себя более комфортно», — приводит слова Радукану Reuters.