«Ужасно злит меня». Андреа Петкович раскритиковала работу WTA в соцсетях

Бывшая девятая ракетка мира, а ныне директор турнира WTA-500 в Берлине (Германия) немка Андреа Петкович выразила недовольство работой пресс-службы WTA в социальных сетях.

«Я отвечала за интервью после матча и имел удовольствие пообщаться с Ван Синьюй. Она была забавной, остроумной, острой и шутила лучше, чем любой успешный комик на Netflix. Однако WTA опубликовала в своих социальных сетях отредактированный клип, в котором она звучала как обычный человек.

Вся ее личность и юмор были вырезаны. Это ужасно злит меня, поскольку уникальные и отличительные качества каждого игрока — это то, что делает теннис таким особенным. Показывать эти личности миру, чтобы все болельщики могли их увидеть, — это правильно, а не закрывать на них глаза», — приводит слова Петкович Punto de Break.