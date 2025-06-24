Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ужасно злит меня». Андреа Петкович раскритиковала работу WTA в соцсетях

«Ужасно злит меня». Андреа Петкович раскритиковала работу WTA в соцсетях
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, а ныне директор турнира WTA-500 в Берлине (Германия) немка Андреа Петкович выразила недовольство работой пресс-службы WTA в социальных сетях.

«Я отвечала за интервью после матча и имел удовольствие пообщаться с Ван Синьюй. Она была забавной, остроумной, острой и шутила лучше, чем любой успешный комик на Netflix. Однако WTA опубликовала в своих социальных сетях отредактированный клип, в котором она звучала как обычный человек.

Вся ее личность и юмор были вырезаны. Это ужасно злит меня, поскольку уникальные и отличительные качества каждого игрока — это то, что делает теннис таким особенным. Показывать эти личности миру, чтобы все болельщики могли их увидеть, — это правильно, а не закрывать на них глаза», — приводит слова Петкович Punto de Break.

Материалы по теме
Фото
Ван Синьюй иронично отреагировала на призы после поражения в финале турнира в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android