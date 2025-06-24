«Множество фаз Арины». Соболенко поделилась фотографиями в разных образах

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях серию фотографий, сделанных в одном месте в разных образах.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«Множество фаз Арины», — подписала публикацию Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

В эти дни Арина Соболенко находится в Лондоне (Великобритания), где готовится к старту Уимблдона-2025.

Матчи основной сетки женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 пройдут с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не играла на Уимблдоне-2024 из-за травмы.