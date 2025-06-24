«Почувствовала то, по чему так скучала». Вондроушова — об эмоциях в финале Берлина

73-я ракетка мира из Чехии Маркета Вондроушова рассказала об эмоциях, которые испытала во время финала турнира в Берлине. Она обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.
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«С самого начала я поняла, что соперница показывает высокий уровень тенниса, настолько высокий, что в затяжных розыгрышах она могла быть лучше. Поэтому я изменила свою стратегию — старалась удерживать каждый мяч в игре, возвращая как можно больше ударов. В таких матчах нужно быть весьма терпеливой, но с этим у меня всё в порядке. После всех операций и травм за последние годы жизнь меня научила терпению. Думаю, именно это сейчас и помогает мне на корте.
После матчбола я упала на колени и снова почувствовала то, по чему так скучала. Это было похоже на облегчение. В тот момент в голове всплыли все воспоминания о том, через что я прошла, как тяжело мы работали, чтобы вернуться сюда. Все эти мысли нахлынули разом. Я стараюсь не жаловаться и просто помнить, с какими трудностями мне пришлось справиться», — приводит слова Вондроушовой Punto de break со ссылкой на WTA.
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