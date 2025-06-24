Маркета Вондроушова: иногда казалось, что я вообще больше не смогу играть без боли

73-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась переживаниями, которые испытывала во время восстановления из-за травмы плеча.

«Я приступила к тренировкам через три месяца после операции — осенью 2024 года. И тогда вернулась боль — это был самый трудный момент. Ты понимаешь, что снова нужно пройти весь путь сначала. «Смогу ли я это снова? Смогу ли я снова играть с этими девушками?» — задавала такие вопросы, но ответов не получала. Реальность такова, что я не могла продолжать, так как мы остановились и вернулись к базовым упражнениям. Это было тяжело, приходилось сохранять позитивный настрой.

Я всегда верила, что смогу, что вернусь. В голове крутилась мысль: «Когда всё это закончится? Когда я снова смогу играть?» Думала об этом постоянно. Иногда казалось, что, может, вообще больше не смогу играть без боли», — приводит слова Вондроушовой Punto de Break со ссылкой на WTA.