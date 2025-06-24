Фото: Анна Калинская с братом Николаем и племянниками на фоне ресторана «Калинка»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский опубликовал на личной странице в социальных сетях фотографии со своей сестрой российской теннисисткой Анной Калинской. На снимках со спортсменами также позируют дети Николая, племянники Анны. Интересно, что на фотографии сделаны на фоне ресторана под названием «Калинка».

Фото: Из личного архива Калинского

Фото: Из личного архива Калинского

Фото: Из личного архива Калинского

Лучшим результатом Анны Калинской в нынешнем сезоне является выход в полуфинал на соревнованиях WTA-250 в Сингапуре. В парном разряде Калинская выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде (Испания) в дуэте с румынкой Сораной Кырстей.

В прошедшем сезоне чемпионата России 31-летний Николай Калинский провёл 22 матча, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи.