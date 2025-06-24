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Маркета Вондроушова рассказала, чего ожидает от предстоящего Уимблдона — 2025

Маркета Вондроушова рассказала, чего ожидает от предстоящего Уимблдона — 2025
Маркета Вондроушова
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73-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась ожиданиями от предстоящего Уимблдона — 2025.

Спортсменка ранее выиграла турнир в Берлине и является победительницей турнира «Большого шлема» в Лондоне в 2023 году.

«На Уимблдоне я не буду в числе сеянных, так что просто подойду к турниру как к любому другому — попробую пройти первую неделю, а дальше посмотрим. Постараюсь использовать свободные дни с пользой, а потом снова за работу. Хочу оставаться сосредоточенной, идти своим путём, сосредотачиваться на своём теннисе. Попробую сыграть следующие матчи так, как будто ничего из этого не происходило», — приводит слова Вондроушовой Punto de break со ссылкой на WTA.

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