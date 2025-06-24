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18-летний Жоао Фонсека оценил первую в карьере победу на травяном покрытии

18-летний Жоао Фонсека оценил первую в карьере победу на травяном покрытии
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57-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу в матче первого круга на турнире в Истбурне (Великобритания). 18-летний бразилец одержал волевую победу над представителем Бельгии Зизу Бергсом (50-й номер рейтинга) — 6:7 (8:10), 6:0, 6:3.

Истбурн (м). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Зизу Бергс
50
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		0 3
6 8 		6 6
         
Жоао Фонсека
57
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Я очень рад, что выиграл первый матч в карьере на траве, и сделал это на таком прекрасном месте, как Истбурн, легендарный турнир. Мне противостоял отличный соперник. Думаю, счет говорит сам за себя. Тай-брейк первого сета был очень напряжённым, но я был очень силён психологически и, к счастью, смог отыграться. Я очень горжусь своим выступлением», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

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