18-летний Жоао Фонсека оценил первую в карьере победу на травяном покрытии
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57-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу в матче первого круга на турнире в Истбурне (Великобритания). 18-летний бразилец одержал волевую победу над представителем Бельгии Зизу Бергсом (50-й номер рейтинга) — 6:7 (8:10), 6:0, 6:3.
Истбурн (м). 1-й круг
23 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
50
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
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|0
|3
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|6
|6
57
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Я очень рад, что выиграл первый матч в карьере на траве, и сделал это на таком прекрасном месте, как Истбурн, легендарный турнир. Мне противостоял отличный соперник. Думаю, счет говорит сам за себя. Тай-брейк первого сета был очень напряжённым, но я был очень силён психологически и, к счастью, смог отыграться. Я очень горжусь своим выступлением», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.
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