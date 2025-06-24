18-летний Жоао Фонсека оценил первую в карьере победу на травяном покрытии

57-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу в матче первого круга на турнире в Истбурне (Великобритания). 18-летний бразилец одержал волевую победу над представителем Бельгии Зизу Бергсом (50-й номер рейтинга) — 6:7 (8:10), 6:0, 6:3.

«Я очень рад, что выиграл первый матч в карьере на траве, и сделал это на таком прекрасном месте, как Истбурн, легендарный турнир. Мне противостоял отличный соперник. Думаю, счет говорит сам за себя. Тай-брейк первого сета был очень напряжённым, но я был очень силён психологически и, к счастью, смог отыграться. Я очень горжусь своим выступлением», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.