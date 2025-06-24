Александр Зверев принял участие в мероприятии, посвящённом борьбе с детским диабетом

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев стал участником благотворительного мероприятия, которое было посвящено финансированию борьбы с детским диабетом.

Мероприятие под эгидой WorldChanger было реализовано вместе с фондом спортсмена в австрийском Тироле. Там присутствовала также его возлюбленная София Томалла, пишет Sportskeeda. Спортсмен поделился кадром в социальных сетях, как вновь вышел на грунтовый корт в рамках проекта.

Фото: соцсети

Ранее в матче 1/2 финала турнира в Галле россиянин Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.