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Тони Надаль — о Синнере и Алькарасе: все становятся экспертами, пресса ищет объяснения

Тони Надаль — о Синнере и Алькарасе: все становятся экспертами, пресса ищет объяснения
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Испанский специалист Тони Надаль высказался о том, что пятикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас пять раз подряд обыграл трёхкратного чемпиона мэйджоров итальянца Янника Синнера.

«Иногда просто твоя игра не очень хорошо сочетается с теннисом соперника. Карлос доминировал в предыдущих встречах с Синнером, но правда в том, что если бы итальянцу повезло немного больше, у него было бы на две победы больше, а у Карлоса — на два поражения.

Одного удара достаточно, чтобы начался хаос: все становятся экспертами, пресса ищет исключительные объяснения. Вместо этого мы должны смириться: спорт — очень простая вещь», — приводит слова Надаля We love tennis.

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