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Стефанос Циципас пошутил об открытии греческой таверны с Новаком Джоковичем

Стефанос Циципас пошутил об открытии греческой таверны с Новаком Джоковичем
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26-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас придумал забавный диалог к своей фотографии с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Совместный снимок игроков опубликовал аккаунт Уимблдона.

«Новак: Ну что… Когда мы откроем греческую таверну?

Я: Когда ты наконец научишься делать дзадзики без использования соевого йогурта», — написал Циципас на личной странице в социальных сетях.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).

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