«Он не на уровне Карлоса и Янника». Фелисьяно Лопес — о форме Новака Джоковича

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался о физической форме серба Новака Джоковича в преддверии Уимблдона — 2025.

«Он не на уровне Карлоса и Янника, особенно за последние 18 месяцев — цифры говорят сами за себя. Пусть разрыв велик, я считаю, что трава — единственное покрытие, на котором он может приблизиться к их уровню, ведь это совсем другое. Джокович доказал, что всё ещё может конкурировать на этом уровне, но у него будет больше шансов именно на траве», — приводит слова Лопеса Sportskeeda.

Новак Джокович уже прибыл в Великобританию для подготовки к Уимблдону-2025, который начнётся 30 июня. Он также посетил базу команды Формулы-1 «Макларен» и встретился с генеральным директором коллектива Заком Брауном.