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На Уимблдоне установят статую Энди Маррея

На Уимблдоне установят статую Энди Маррея
Энди Маррей
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На территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будет установлена статуя Энди Маррея. Об этом сообщили в Scotsman.

Издание отмечает, что трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира будет сам принимать участие в разработке скульптуры. Организаторы отметили, что проект должен быть реализован в 2027 году, к 150-летию Уимблдона.

«Мы посмотрели на Рафу Надаля, у которого появилась мемориальная доска на «Ролан Гаррос». Она была очень особенной. Но мы подумали, чего мы хотим для Энди?» — приводит слова главы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванса Scotsman.

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