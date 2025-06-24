На Уимблдоне установят статую Энди Маррея

На территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будет установлена статуя Энди Маррея. Об этом сообщили в Scotsman.

Издание отмечает, что трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира будет сам принимать участие в разработке скульптуры. Организаторы отметили, что проект должен быть реализован в 2027 году, к 150-летию Уимблдона.

«Мы посмотрели на Рафу Надаля, у которого появилась мемориальная доска на «Ролан Гаррос». Она была очень особенной. Но мы подумали, чего мы хотим для Энди?» — приводит слова главы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванса Scotsman.