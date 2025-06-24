Корнеева c «баранкой» уступила сопернице из Швейцарии на старте квалификации Уимблдона
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Российская теннисистка 284-я ракетка мира Алина Корнеева проиграла швейцарской теннисистке Ребеке Масаровой в первом круге квалификации Уимблдона-2025. Счёт — 0:6, 5:7.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 13:10 МСК
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Алина Корнеева
А. Корнеева
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. За это время Корнеева допустила одну двойную ошибку, реализовала один брейк-пойнт из пяти возможных и выполнила одна подачу навылет. Масарова реализовала пять брейк-пойнтов из пяти возможных, допустила четыре двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет.
Во втором круге квалификационной части Уимблдона Ребека Масарова сыграет с сильнейшей в матче Нины Стоянович (Сербия) и Сюзан Бандеччи (Швейцария).
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