Корнеева c «баранкой» уступила сопернице из Швейцарии на старте квалификации Уимблдона

Российская теннисистка 284-я ракетка мира Алина Корнеева проиграла швейцарской теннисистке Ребеке Масаровой в первом круге квалификации Уимблдона-2025. Счёт — 0:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. За это время Корнеева допустила одну двойную ошибку, реализовала один брейк-пойнт из пяти возможных и выполнила одна подачу навылет. Масарова реализовала пять брейк-пойнтов из пяти возможных, допустила четыре двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет.

Во втором круге квалификационной части Уимблдона Ребека Масарова сыграет с сильнейшей в матче Нины Стоянович (Сербия) и Сюзан Бандеччи (Швейцария).