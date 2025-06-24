Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ребека Масарова — Алина Корнеева, результат матча 24 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг квалификации Уимблдона-2025

Корнеева c «баранкой» уступила сопернице из Швейцарии на старте квалификации Уимблдона
Алина Корнеева
Комментарии

Российская теннисистка 284-я ракетка мира Алина Корнеева проиграла швейцарской теннисистке Ребеке Масаровой в первом круге квалификации Уимблдона-2025. Счёт — 0:6, 5:7.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 13:10 МСК
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. За это время Корнеева допустила одну двойную ошибку, реализовала один брейк-пойнт из пяти возможных и выполнила одна подачу навылет. Масарова реализовала пять брейк-пойнтов из пяти возможных, допустила четыре двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет.

Во втором круге квалификационной части Уимблдона Ребека Масарова сыграет с сильнейшей в матче Нины Стоянович (Сербия) и Сюзан Бандеччи (Швейцария).

Материалы по теме
Мирра может взлететь в топ-3, а Медведев — упасть на 14-е место. Расклады перед Уимблдоном
Мирра может взлететь в топ-3, а Медведев — упасть на 14-е место. Расклады перед Уимблдоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android