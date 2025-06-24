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«У него есть почти всё». Лопес — о перспективах Синнера на Уимблдоне-2025

«У него есть почти всё». Лопес — о перспективах Синнера на Уимблдоне-2025
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Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес считает, что у трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера есть всё необходимое для победы на Уимблдоне-2025.

«Думаю, что Синнер добьётся успеха на Уимблдоне, да. Его движение на корте просто невероятное. Чтобы играть на траве, нужно хорошо двигаться, и он, вероятно, прямо сейчас лучший в этом аспекте. У него есть движение, у него есть подача, у него один из лучших приёмов, которые я видел, так что да! У него есть почти всё», — приводит слова Лопеса TennisUpToDate.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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