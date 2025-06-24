Жасмин Паолини в борьбе вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини оказалась сильнее соперницы из Канады Лейлы Фернандес (29-я строчка рейтинга WTA) во втором круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Счёт — 7:6 (10:8), 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. За это время Паолини допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 возможных и выполнила три эйса. Фернандес реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных, допустила четыре двойные ошибки и выполнила семь подач навылет.

В 1/4 финала турнира на травяном покрытии Жасмин Паолини сыграет с сильнейшей в матче Элины Свитолиной Стоянович (Украина) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).