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Лейла Фернандес — Жасмин Паолини, результат матча 24 июня 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA 500 Бад-Хомбург

Жасмин Паолини в борьбе вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Жасмин Паолини
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Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини оказалась сильнее соперницы из Канады Лейлы Фернандес (29-я строчка рейтинга WTA) во втором круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Счёт — 7:6 (10:8), 7:6 (8:6).

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 12:40 МСК
Лейла Фернандес
29
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		7 8
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. За это время Паолини допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 возможных и выполнила три эйса. Фернандес реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных, допустила четыре двойные ошибки и выполнила семь подач навылет.

В 1/4 финала турнира на травяном покрытии Жасмин Паолини сыграет с сильнейшей в матче Элины Свитолиной Стоянович (Украина) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

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