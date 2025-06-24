Алина Чараева пробилась во второй круг квалификации Уимблдона-2025
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Российская теннисистка 184-я ракетка мира Алина Чараева обыграла немецкую спортсменку 195-го номера рейтинга Мону Бартель в первом круге квалификации Уимблдона-2025. Счёт — 7:6 (7:3), 6:1.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 13:10 МСК
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Мона Бартель
М. Бартель
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Чараева допустила пять двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из пяти возможных и выполнила четыре подач навылет. Бартель реализовала 3 брейк-пойнта из 14 возможных, допустила две двойные ошибки и выполнила одна подачу навылет.
Во втором круге квалификационной части Уимблдона-2025 Алина Чараева сыграет с сильнейшей в матче Александры Олейниковой (Украина) и Диан Парри (Франция).
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