Алина Чараева пробилась во второй круг квалификации Уимблдона-2025

Российская теннисистка 184-я ракетка мира Алина Чараева обыграла немецкую спортсменку 195-го номера рейтинга Мону Бартель в первом круге квалификации Уимблдона-2025. Счёт — 7:6 (7:3), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Чараева допустила пять двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из пяти возможных и выполнила четыре подач навылет. Бартель реализовала 3 брейк-пойнта из 14 возможных, допустила две двойные ошибки и выполнила одна подачу навылет.

Во втором круге квалификационной части Уимблдона-2025 Алина Чараева сыграет с сильнейшей в матче Александры Олейниковой (Украина) и Диан Парри (Франция).