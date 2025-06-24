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Кристина Младенович жёстко раскритиковала решение изменить формат микста на US Open

Кристина Младенович жёстко раскритиковала решение изменить формат микста на US Open
Кристина Младенович
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Бывшая 10-я ракетка мира из Сербии победительница ТБШ в парном разряде Кристина Младенович раскритиковала решение изменить формат проведения соревнований на Открытом чемпионате США — 2025 в миксте.

Теперь турнир смешанных пар пройдёт перед основным розыгрышем, а его участниками стали ведущие одиночники мира. Матчи в миксте уместятся в два дня.

«Когда слышишь, как Алькарас или другие говорят, что собираются хорошо повеселиться, готовясь к US Open — это раздражает. Турнир «Большого шлема» — это не подготовка и не развлечение. Это годы жертв. Когда ты маленький, ты мечтаешь его выиграть, даже в паре. Тебе не хочется видеть, как твой спорт превращается в гигантское шоу, даже если это и принесёт огромные деньги», — приводит слова Младенович Europosport.fr.

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