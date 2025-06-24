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Тренер Андреевой оценила пару Радукану — Алькарас в миксте на US Open — 2025

Тренер Андреевой оценила пару Радукану — Алькарас в миксте на US Open — 2025
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Тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес считает, что испанец Карлос Алькарас и британка Эмма Радукану будут интересны в качестве дуэта в миксте на US Open — 2025.

«Это, безусловно, очень интересная пара. Они очень восхищаются друг другом. Будет забавно наблюдать за ними и посмотреть, какую огромную энергию принесёт Карлос. Они прекрасно ладят, и это наверняка будет очень захватывающе. Это мнение разделяет большая часть теннисного мира», — приводит слова Мартинес Eurosport.es.

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Отметим, что Мирра Андреева сыграет на турнире в паре с Даниилом Медведевым.

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