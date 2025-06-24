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Александр Бублик снялся с турнира ATP-250 в Истбурне

Александр Бублик снялся с турнира ATP-250 в Истбурне
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В основной сетке его заменит американец Дженсон Бруксби, ставший лаки-лузером. Он сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

На прошлой неделе Александр Бублик выиграл травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева — 6:3, 7:6. Отметим, что Бублик впервые в карьере одолел Даниила Медведева. Ранее Александр уступил Даниилу в шести матчах из шести.

По ходу турнира Бублик сенсационно одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

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