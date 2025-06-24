Кенин проиграла 77-й ракетке мира в первом круге турнира в Истбурне
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Чемпионка Australian Open — 2022, 28-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин завершила выступление на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге она проиграла квалифаеру австралийке Кимберли Биррелл (77-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 13:10 МСК
28
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
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77
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Кенин выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Биррелл шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Истбурне Кимберли Биррелл сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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