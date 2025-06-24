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Лоис Буассон— Карсон Брэнстин, результат матча 24 июня 2025, счет 1:2, 1-й круг квалификации Уимблдона-2025

Лоис Буассон не смогла обыграть 197-ю ракетку мира на старте квалификации Уимблдона-2025
Лоис Буассон
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Французская теннисистка 65-я ракетка мира Лоис Буассон потерпела поражение в первом круге квалификации Уимблдона-2025. Она уступила 197-й ракетке мира канадской спортсменке Карсон Брэнстин. Счёт — 6:2, 6:7 (1:7), 6:4 в пользу канадки.

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Буассон выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных. Брэнстин реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных, допустила четыре двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет.

Во втором круге квалификационного турнира Уимблдона Карсон Брэнстин сыграет с соотечественницей Бьянкой Андрееску.

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