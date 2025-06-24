Бернард Томич выиграл матч в основе турнира ATP впервые с 2021 года

Бывшая 17-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич одержал победу в матче основной сетки турнира ATP впервые с Australian Open — 2021. В первом круге травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) он обыграл своего соотечественника Ринки Хидзикату со счётом 3:6, 7:6, 6:2. Сейчас Томич является 248-й ракеткой мира.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Томич выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Хидзикаты три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Томич сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).