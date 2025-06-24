Бернард Томич выиграл матч в основе турнира ATP впервые с 2021 года
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Бывшая 17-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич одержал победу в матче основной сетки турнира ATP впервые с Australian Open — 2021. В первом круге травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) он обыграл своего соотечественника Ринки Хидзикату со счётом 3:6, 7:6, 6:2. Сейчас Томич является 248-й ракеткой мира.
Мальорка. 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 13:05 МСК
248
Бернард Томич
Б. Томич
Окончен
2 : 1
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88
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Томич выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Хидзикаты три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге Томич сыграет с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
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