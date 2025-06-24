Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Истбурне

87-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (122-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 57 минут. За это время Рахимова не выполнила подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Коччаретто пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

Во втором круге турнира в Истбурне Рахимова сразится с победительницей матча Мингэ Сюй (Великобритания) — Питон Стирнс (США).