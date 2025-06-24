Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элизабетта Коччаретто — Камилла Рахимова, результат матча 24 июня 2025, счет 1:2, 1-й круг WTA 250 Истбурн

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Истбурне
Комментарии

87-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (122-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
122
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Камилла Рахимова
87
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 2 часа 57 минут. За это время Рахимова не выполнила подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Коччаретто пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

Во втором круге турнира в Истбурне Рахимова сразится с победительницей матча Мингэ Сюй (Великобритания) — Питон Стирнс (США).

Календарь турнира в Истбурне
Сетка турнира в Истбурне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android