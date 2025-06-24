Джессика Пегула обыграла Катержину Синякову и прошла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Поделиться
Американская теннисистка третья ракетка мира Джессика Пегула переиграла чешскую спортсменку 78-ю ракетку мира Катержину Синякову в матче второго круга турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Счёт — 6:2, 6:3.
Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 15:30 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
78
Катержина Синякова
К. Синякова
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время Пегула допустила две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных и выполнила четыре эйса. Синякова реализовала один брейк-пойнт из двух возможных, допустила одну двойную ошибку и выполнила четыре подачи навылет.
В 1/4 финала турнира на травяном покрытии Джессика Пегула сразится с сильнейшей в матче Наоми Осаки (Япония) и Эммы Наварро (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июня 2025
-
16:37
-
16:32
-
16:26
-
15:40
-
15:39
-
15:15
-
15:15
-
14:59
-
14:44
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
13:04
-
13:01
-
12:44
-
12:38
-
12:09
-
11:44
-
11:33
-
11:27
-
11:12
-
10:53
-
10:31
-
10:18
-
09:46
-
09:25
-
09:15
-
08:30
-
00:50
-
00:21
-
00:06
- 23 июня 2025
-
23:44
-
23:30