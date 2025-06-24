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Джессика Пегула — Катержина Синякова, результат матча 24 июня 2025, счёт 2:0, 2-й круг WTA 500 Бад-Хомбург

Джессика Пегула обыграла Катержину Синякову и прошла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Джессика Пегула
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Американская теннисистка третья ракетка мира Джессика Пегула переиграла чешскую спортсменку 78-ю ракетку мира Катержину Синякову в матче второго круга турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Счёт — 6:2, 6:3.

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 15:30 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Катержина Синякова
78
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время Пегула допустила две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных и выполнила четыре эйса. Синякова реализовала один брейк-пойнт из двух возможных, допустила одну двойную ошибку и выполнила четыре подачи навылет.

В 1/4 финала турнира на травяном покрытии Джессика Пегула сразится с сильнейшей в матче Наоми Осаки (Япония) и Эммы Наварро (США).

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