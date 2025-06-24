Джессика Пегула обыграла Катержину Синякову и прошла в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Американская теннисистка третья ракетка мира Джессика Пегула переиграла чешскую спортсменку 78-ю ракетку мира Катержину Синякову в матче второго круга турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Счёт — 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время Пегула допустила две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных и выполнила четыре эйса. Синякова реализовала один брейк-пойнт из двух возможных, допустила одну двойную ошибку и выполнила четыре подачи навылет.

В 1/4 финала турнира на травяном покрытии Джессика Пегула сразится с сильнейшей в матче Наоми Осаки (Япония) и Эммы Наварро (США).