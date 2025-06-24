Крейчикова вышла во второй круг Истбурна, отыграв два матчбола у Дарт
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге она одолела британку Хэрриет Дарт (124-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5. В третьем сете Дарт заработала два матчбола.
Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 13:10 МСК
124
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|5
|
|6 4
|7
17
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Крейчикова выполнила пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Дарт один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге Крейчикова сыграет с британкой Джоди Бёррэдж.
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