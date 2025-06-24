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Хэрриет Дарт — Барбора Крейчикова, результат матча 24 июня 2025, счёт 1:2, 1-й круг WTA 250 Истбурн

Крейчикова вышла во второй круг Истбурна, отыграв два матчбола у Дарт
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге она одолела британку Хэрриет Дарт (124-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5. В третьем сете Дарт заработала два матчбола.

Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 13:10 МСК
Хэрриет Дарт
124
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 5
6 		6 4 7
         
Барбора Крейчикова
17
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Крейчикова выполнила пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Дарт один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Крейчикова сыграет с британкой Джоди Бёррэдж.

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