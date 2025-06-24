Крейчикова вышла во второй круг Истбурна, отыграв два матчбола у Дарт

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В первом круге она одолела британку Хэрриет Дарт (124-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5. В третьем сете Дарт заработала два матчбола.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Крейчикова выполнила пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Дарт один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Крейчикова сыграет с британкой Джоди Бёррэдж.