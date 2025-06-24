106-я ракетка мира россиянка Эрика Андреева не смогла выйти в полуфинал квалификации Уимблдона, уступив в матче 1/4 финала французской теннисистке Селене Яничиевич (225-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

Матч продлился 1 час 53 минуты. За время игры Селена Яничиевич выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Эрика Андреева смогла подать один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале квалификации к Уимблдону Селена Яничиевич сыграет с победительницей встречи между австралийкой Мэддисон Инглис и хорваткой Петрой Мартич.