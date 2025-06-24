Эрика Андреева не смогла выйти в полуфинал квалификации Уимблдона
Поделиться
106-я ракетка мира россиянка Эрика Андреева не смогла выйти в полуфинал квалификации Уимблдона, уступив в матче 1/4 финала французской теннисистке Селене Яничиевич (225-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (3:7).
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
24 июня 2025, вторник. 15:40 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Селена Яничиевич
С. Яничиевич
Матч продлился 1 час 53 минуты. За время игры Селена Яничиевич выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Эрика Андреева смогла подать один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх.
В полуфинале квалификации к Уимблдону Селена Яничиевич сыграет с победительницей встречи между австралийкой Мэддисон Инглис и хорваткой Петрой Мартич.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июня 2025
-
18:09
-
17:59
-
17:41
-
17:31
-
16:37
-
16:32
-
16:26
-
15:40
-
15:39
-
15:15
-
15:15
-
14:59
-
14:44
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
13:54
-
13:30
-
13:04
-
13:01
-
12:44
-
12:38
-
12:09
-
11:44
-
11:33
-
11:27
-
11:12
-
10:53
-
10:31
-
10:18
-
09:46
-
09:25
-
09:15
-
08:30
-
00:50